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#ليبياـالآن| دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة التي ستعق…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة التي ستعقد، الإثنين المقبل، في #طبرق لمناقشة التعديل الدستوري الخاص بقانون الاستفتاء على مسودة الدستور، والنظر في إعادة تشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب، بالإضافة إلى النظر في مطالب المعلمين، وقانون الميزانية العامة للدولة.

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