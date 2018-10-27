ليبياـالآن| دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة التي ستعق…

#ليبياـالآن| دعت هيئة رئاسة مجلس النواب، أعضاء المجلس إلى حضور الجلسة التي ستعقد، الإثنين المقبل، في #طبرق لمناقشة التعديل الدستوري الخاص بقانون الاستفتاء على مسودة الدستور، والنظر في إعادة تشكيل اللجان الدائمة بمجلس النواب، بالإضافة إلى النظر في مطالب المعلمين، وقانون الميزانية العامة للدولة.