الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية دبي – الإمارات العربي…



الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية

دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما، للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع.

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