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الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية دبي – الإمارات العربي…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية

دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما، للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع.

تفاصيل: https://bit.ly/2OXALAZ

#ايطاليا

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