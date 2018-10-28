الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية دبي – الإمارات العربي…

الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية
دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما، للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع.
تفاصيل: https://bit.ly/2OXALAZ
الآلاف يحتجون في #روما على تدهور نظافة العاصمة الإيطالية
دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)
تظاهر آلاف المحتجين أمام مبنى بلدية روما، للتنديد بتدهور أحوال العاصمة الإيطالية مع انتشار الحفر والقمامة في الشوارع.
تفاصيل: https://bit.ly/2OXALAZ
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