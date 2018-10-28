ليبياـالآن| مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها عن #ليبيا: حكومة الوفاق الوطن…

#ليبياـالآن| مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها عن #ليبيا: حكومة الوفاق الوطني لم توضح خطة الإصلاحات الاقتصادية كما أنها لم تحدد أوجه صرف الرسوم التي يتم تحصيلها، إذ أنها لم تضع أطر من شأنها منع الاحتيال، ومنع استهداف الاستقرار بالعنف، وخلق بيئة ملائمة للتفاوض لتوحيد البلاد.