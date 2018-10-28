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#ليبياـالآن| تنطلق اليوم الأحد، حملة “نعمة البصر” للكشف على نظر في الطلاب والمع…

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| تنطلق اليوم الأحد، حملة “نعمة البصر” للكشف على نظر في الطلاب والمعلمين في مدارس العاصمة #طرابلس، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

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قناة الان

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