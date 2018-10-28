ليبياـالآن| تنطلق اليوم الأحد، حملة “نعمة البصر” للكشف على نظر في الطلاب والمع…

#ليبياـالآن| تنطلق اليوم الأحد، حملة “نعمة البصر” للكشف على نظر في الطلاب والمعلمين في مدارس العاصمة #طرابلس، والتي تنظمها الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.