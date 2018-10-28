#ليبيا_الآن| قام فريق تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، اليوم الأحد، بتسجيل وأستكمال أجراءات المهاجرين غير الشرعيين من طالبي اللجو من جنسيات مختلفة، من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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