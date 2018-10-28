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من تصريحات عضو مجلس النواب جلال الشويهدي في لقائه مع #الرائد “إنفواغراف”.

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

من تصريحات عضو مجلس النواب جلال الشويهدي في لقائه مع #الرائد “إنفواغراف”.

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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