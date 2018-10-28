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#ليبيا_الآن| أستمرار فرقة خطوط دائرة #عين_زارة وان، اليوم الأحد، بأعمال الصيان…

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أستمرار فرقة خطوط دائرة #عين_زارة وان، اليوم الأحد، بأعمال الصيانة شملت إصلاح وصيانة خط الألومنيوم 30 النهر.


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