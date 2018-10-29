ليبياـالآن| المجلس البلدي #الجفرة: ضحايا الهجوم الإرهابي لتنظيم #داعش على بل…

#ليبياـالآن| المجلس البلدي #الجفرة: ضحايا الهجوم الإرهابي لتنظيم #داعش على بلة #الفقهاء هم :ائل حمد ساسي ، حسن أحمد احميد ساسي ، عبدالله مسعود زايد ، أبوبكر أحمد عبدالكافي.
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