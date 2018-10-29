ليبياـالآن| مطار #الأبرق يبدأ تسيير الرحلات الداخلية والخارجية نهاية نوفمبر ا…

#ليبياـالآن| مطار #الأبرق يبدأ تسيير الرحلات الداخلية والخارجية نهاية نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ عدد من مشاريع الصيانة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
قتلى في هجوم لداعش جنوبي #ليبيا دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات) قتل …
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبياـالآن| قوة حماية وتأمين #سرت ترفع حالة التأهب القصوى وتسيّر دوريات عسكري…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / قناة الان
#عاجل| مصدر من قوة حماية وتأمين #سرت لـ #الرائد: القوة رفعت حالة التأهب القصو…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#عاجل| عميد بلدية #الجفرة عثمان حسونة يؤكد لـ #الرائد مقتل 4 مواطنين واختطاف…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك