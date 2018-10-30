ليبيا_الآن| أعتمد مجلس النواب خلال جلسته العادية، أمس الأثنين، قانون زيادة مرت…

#ليبيا_الآن| أعتمد مجلس النواب خلال جلسته العادية، أمس الأثنين، قانون زيادة مرتبات المعلمين والموظفين بقطاع التعليم.
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