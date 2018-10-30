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#ليبيا_الآن| أعتمد مجلس النواب خلال جلسته العادية، أمس الأثنين، قانون زيادة مرت…

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أعتمد مجلس النواب خلال جلسته العادية، أمس الأثنين، قانون زيادة مرتبات المعلمين والموظفين بقطاع التعليم.

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قناة الان

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