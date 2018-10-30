#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس التسيرى بلدية #بنغازى صقر بوجوارى، مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي حمد العقيلى، سير الأعمال المتعاقد عليها مع الحكومة المؤقتة ولجنة استقرار بنغازى، ومراحل تنفيذ صيانة وتشغيل حقول المياه بمنطقة الهوارى المغذية لمنطقة القوارشة.





