ليبيا_الآن | أنهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي أعمال صيانة ومعال…

#ليبيا_الآن | أنهت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي #بنغازي أعمال صيانة ومعالجة طفح مياه الصرف الصحي، حيث تم تنظيف 17 غرفة صرف صحي بأعماق تصل الى 7 أمتار فى مسار الخط الرئيسى في منطقة الحميضة مروراً بمقر كتيبة الفضيل بوعمر وشارع سالم اسويكر ومربع الحميضة.









