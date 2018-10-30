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#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس وأعضاء ديوان …

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس وأعضاء ديوان المجلس، لمناقشة الإنجازات الإدارات التي قام بها الديوان خلال الفترة السابقة، والصعوبات التي يواجهها خلال تأدية عملها وسبل تذليلها.




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