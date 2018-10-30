#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس وأعضاء ديوان المجلس، لمناقشة الإنجازات الإدارات التي قام بها الديوان خلال الفترة السابقة، والصعوبات التي يواجهها خلال تأدية عملها وسبل تذليلها.







