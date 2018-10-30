#ليبيا_الآن | إجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع رئيس وأعضاء ديوان المجلس، لمناقشة الإنجازات الإدارات التي قام بها الديوان خلال الفترة السابقة، والصعوبات التي يواجهها خلال تأدية عملها وسبل تذليلها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#الرائد_أخبار الحرس البلدي #سوق_الجمعة يوقع مخالفات، الثلاثاء، على معامل حلويا…
تم النشر منذُ 48 دقيقة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
#ليبيا_الآن | #فيديو | كلمة وزير الحكم المحلّي في حكومة الوفاق بداد قنصو، خلال…
تم النشر منذُ 48 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن | إستلم مركز #مصراتة الطبي شحنة مكونة من 35 صنف من الأدوية العامة،…
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / قناة الان
#الرائد_أخبار رئيس مصلحة الأحوال المدنية محمد بالتمر يؤكد، الثلاثاء، بعد اجتماع…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك