#ليبياـالآن|منحت إدارة الميزانية بوزارة المالية في “حكومة الوفاق الوطن”، الإذن بصرف مرتبات شهر سبتمبر لكافة العاملين داخل الجهات التي تمولها الخزانة العامة، وتحويلها إلى مصرف #ليبيا المركزي. كما تضمنت أذونات المعاشات المصروفة قيمة الزيادة المُقررة لرواتب العسكريين النظاميين.
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