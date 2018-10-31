#ليبياـالآن|منحت إدارة الميزانية بوزارة المالية في “حكومة الوفاق الوطن”، الإذن بصرف مرتبات شهر سبتمبر لكافة العاملين داخل الجهات التي تمولها الخزانة العامة، وتحويلها إلى مصرف #ليبيا المركزي. كما تضمنت أذونات المعاشات المصروفة قيمة الزيادة المُقررة لرواتب العسكريين النظاميين.