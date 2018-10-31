#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، وممثلين عن شباب من مؤسسات للمجتمع المدني بمدينة #بنغازي، سبل إحياء دور مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الليبي، حيث تم تحديد قناة للتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني بالشرق الليبي والمجلس الرئاسي.



