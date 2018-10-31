عاجل

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء،…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، وممثلين عن شباب من مؤسسات للمجتمع المدني بمدينة #بنغازي، سبل إحياء دور مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الليبي، حيث تم تحديد قناة للتواصل بين مؤسسات المجتمع المدني بالشرق الليبي والمجلس الرئاسي.


عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك