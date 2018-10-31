ليبيا_الآن| أقيم حفل تكريم للطلاب والطالبات الفائزين بالأنشطة المدرسية للعام ا…

#ليبيا_الآن| أقيم حفل تكريم للطلاب والطالبات الفائزين بالأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2017 -2018م بمدينة #بنغازي، اليوم الأربعاء، بحضور مسئول قطاع التربية والتعليم بنغازى، ومدير مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية التعليم بنغازى.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| نظمت بلدية #سرت، حملة توعوية بأهمية احترام الإشارات الضوئية وعناص…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبياـالآن| #فيديو – #خاص| سعر صرف الدولار #الأمريكي أمام الدينار #الليبي،…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| “عبدالحفيظ محمد”، يبتكر طريقة جديدة في #لعبة الباركور لإيطال معا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#الرائد_أخبار البعثة الأممية لدى ليبيا، تؤكد التزام الأمم المتحدة بدعم الانتخاب…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك