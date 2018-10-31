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#ليبيا_الآن| أقيم حفل تكريم للطلاب والطالبات الفائزين بالأنشطة المدرسية للعام ا…

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أقيم حفل تكريم للطلاب والطالبات الفائزين بالأنشطة المدرسية للعام الدراسي 2017 -2018م بمدينة #بنغازي، اليوم الأربعاء، بحضور مسئول قطاع التربية والتعليم بنغازى، ومدير مكتب النشاط المدرسي بقطاع التربية التعليم بنغازى.






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