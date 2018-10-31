ليبيا_الآن| أنتشل الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة، 5 جثث مجهولة الهوية من المن…

#ليبيا_الآن| أنتشل الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة، 5 جثث مجهولة الهوية من المناطق وسط البلاد، وتم نقلهن إلى ثلاجة مُستشفى الهريش، وإبلاغ الجهات المختصة لأخذ الإجراءات اللازمة.







