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#ليبيا_الآن| أنتشل الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة، 5 جثث مجهولة الهوية من المن…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أنتشل الهلال الأحمر الليبي فرع #درنة، 5 جثث مجهولة الهوية من المناطق وسط البلاد، وتم نقلهن إلى ثلاجة مُستشفى الهريش، وإبلاغ الجهات المختصة لأخذ الإجراءات اللازمة.




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