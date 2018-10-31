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#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة المكلف مسعود عبدالله، وعميد جامعة الكفرة ي…

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة المكلف مسعود عبدالله، وعميد جامعة الكفرة يونس بدر، وعميد جامعة الكفرة سابقاً، وأول عميد لجامعة الكفرة سابقاً، وعميد كلية العلوم جامعة #بنغازي، محاولة جامعة بنغازي للعودة وفتح مقر الجامعة السابق، وتم تخصيص بعض الأقسام فقط للدراسة بالمقر القديم، وإتاحة فرصة للمكون الآخر.

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