ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة المكلف مسعود عبدالله، وعميد جامعة الكفرة ي…

#ليبيا_الآن| بحث عميد بلدية #الكفرة المكلف مسعود عبدالله، وعميد جامعة الكفرة يونس بدر، وعميد جامعة الكفرة سابقاً، وأول عميد لجامعة الكفرة سابقاً، وعميد كلية العلوم جامعة #بنغازي، محاولة جامعة بنغازي للعودة وفتح مقر الجامعة السابق، وتم تخصيص بعض الأقسام فقط للدراسة بالمقر القديم، وإتاحة فرصة للمكون الآخر.
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