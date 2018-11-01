#ليبيا_الآن| هناك عدد كبير من الليبيين يرون بأن لا هناك فن في ليبيا، خصوصاً في التمثيل المسرحي أو السنمائي أو الدراما، فقط يقتصر على المشاهد الكوميدية خلال 15 حلقة في شهر رمضان، برأيكم هل من الممكن أنتاج عمل فني ليبي يحاكي الواقع، بجودة تصوير وتمثيل وأخراج جيدة؟

