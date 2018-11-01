ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زليتن مفتاح حمادي مع آمر القطاع الاوسط لحرس ال…

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد بلدية #زليتن مفتاح حمادي مع آمر القطاع الاوسط لحرس السواحل الليبي العقيد رضا عيسى، لبحث سبل التعاون والتسيق، وضرورة دعم نقطة زليتن وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، وإنشاء مبنى إداري لحرس السواحل. وفي ختام الزيارة كرّم عيسى المجلس البلدي زليتن عبر تقديم درع لعميد البلدية.
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