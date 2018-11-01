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اكتشاف تماثيل خشبية عمرها 800 عام في #بيرو #عيش_الآن #آثار

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


اكتشاف تماثيل خشبية عمرها 800 عام في #بيرو
#عيش_الآن #آثار

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قناة الان

قناة الان

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