ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البك…

#ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البكالوريوس في هندسة النفط، للعمل في الشركات النفطية، بعدما كانت تمر به سرت خلال سيطرة تنظيم #داعش الارهابي على المدينة، ما أدّى لعدم تضمين خريجي جامعة سرت في القرار السابق.
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