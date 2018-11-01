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#ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البك…

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البكالوريوس في هندسة النفط، للعمل في الشركات النفطية، بعدما كانت تمر به سرت خلال سيطرة تنظيم #داعش الارهابي على المدينة، ما أدّى لعدم تضمين خريجي جامعة سرت في القرار السابق.

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