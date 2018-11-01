ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البك…

#ليبيا_الآن | باشرت المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب خريجي جامعة #سرت من حملة البكالوريوس في هندسة النفط، للعمل في الشركات النفطية، بعدما كانت تمر به سرت خلال سيطرة تنظيم #داعش الارهابي على المدينة، ما أدّى لعدم تضمين خريجي جامعة سرت في القرار السابق.