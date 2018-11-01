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#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية #إيطاليا…

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية #إيطاليا إنزو ميلانيزي، في العاصمة الإيطالية #روما، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التحضيرات التي تقام من أجل مؤتمر #باليرمو حول #ليبيا وسبل إنجاحه.



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قناة الان

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