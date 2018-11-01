#ليبيا_الآن | إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وزير خارجية #إيطاليا إنزو ميلانيزي، في العاصمة الإيطالية #روما، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التحضيرات التي تقام من أجل مؤتمر #باليرمو حول #ليبيا وسبل إنجاحه.





