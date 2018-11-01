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#ليبياـالآن| العميد “أحمد المسماري” المتحدث باسم الجيش #الليبي، يؤكد في مقابلة…

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| العميد “أحمد المسماري” المتحدث باسم الجيش #الليبي، يؤكد في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط” #اللندنية، بدء محاكمة الإرهابي المصري “هشام عشماوي” أما القضاء العسكري. كما كشف #املماري أن هناك ما يقارب من 200 أو 300 إرهابي أحوالي للقضاء العسكري.

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