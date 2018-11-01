ليبيا_الآن| كلّف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “عبدالله مسعود الدرسي”، بمهام ر…

#ليبيا_الآن| كلّف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، “عبدالله مسعود الدرسي”، بمهام رئاسة جهاز المخابرات.
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