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#ليبيا_الان| تعطل رحلتين من الخطوط الجوية #الليبية في مطار #أتاتورك بسبب هجوم…

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الان| تعطل رحلتين من الخطوط الجوية #الليبية في مطار #أتاتورك بسبب هجوم طيور “Birds strike”، ما أدى إلى أصابة في المحرك، وسيتم إصلاح العطل على الفور.

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