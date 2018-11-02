#ليبيا_الآن | إفتتحت مدرسة الفتح في مدينة #سرت معرضًا لرسومات الطلاب، واللوحات الفنية، بحضور عميد البلدية مختار المعداني، ومراقب التعليم في المدينة مفتاح عبد الكافي، ومدير مدرسة الفتح كمال الكرامي وعدد من أولياء أمور التلاميذ.
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