#ليبيا_الآن | إفتتحت مدرسة الفتح في مدينة #سرت معرضًا لرسومات الطلاب، واللوحات الفنية، بحضور عميد البلدية مختار المعداني، ومراقب التعليم في المدينة مفتاح عبد الكافي، ومدير مدرسة الفتح كمال الكرامي وعدد من أولياء أمور التلاميذ.









