#ليبيا_الآن | زار رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة ومدير عام صندوق الجهاد ومدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية في الشركة العامة للكهرباء مدينة #جادو، لبحث آلية مشروع إنشاء محطة توليد طاقة شمسية بطاقة 50 ميغاوات. التقى الوفد خلال زيارته رئيس المجلس البلدي جادو سعيد البدراني وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير دائرة توزيع كهرباء جادو.







