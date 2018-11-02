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#ليبيا_الآن | إختتمت الجمعية الليبية للشباب والتنمية الدورة التدريبية التي نفذت…

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إختتمت الجمعية الليبية للشباب والتنمية الدورة التدريبية التي نفذتها في مدينة #الكفرة تحت عنوان “توصيل المواطنين بصنّاع القرار من خلال وسائل الإعلام”. حضر حفل الاختتام عميد البلدية المكلف مسعود عبدالله وممثل الجمعية عبدالله بوزريبة. وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات حضور الدورة على المشاركين.





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