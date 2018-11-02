ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أح…

#ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أحمد المسماري أن القضاء العسكري بدأ في محاكمة أكثر من 200 متهم بالإرهاب،معظمهم شديدي الخطورة، من بينهم الإرهابي المصري هشام عشماوي.