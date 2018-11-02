ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أح…

#ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أحمد المسماري أن القضاء العسكري بدأ في محاكمة أكثر من 200 متهم بالإرهاب،معظمهم شديدي الخطورة، من بينهم الإرهابي المصري هشام عشماوي.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
رد فعل طريف لطفلة بعد هزيمتها في رياضة الجوجيتسو #عيش_الآن #رياضة #ترفيه يمك…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | إلتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري سفيرة #فرنسا ل…
تم النشر منذُ 1 ساعة
#ليبيا_الآن | زار رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة ومدير عام صندوق الجهاد …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن | إفتتحت مدرسة الفتح في مدينة #سرت معرضًا لرسومات الطلاب، واللوحات…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
أضف تعليقـك