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#ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أح…

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | أعلن الناطق الرسمي بإسم القيادة العامّة للقوات المسلّحة العميد أحمد المسماري أن القضاء العسكري بدأ في محاكمة أكثر من 200 متهم بالإرهاب،معظمهم شديدي الخطورة، من بينهم الإرهابي المصري هشام عشماوي.

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