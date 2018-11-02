#ليبيا_الآن | إجتمع وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع عـميد بلدية #سبها حامد الخيالي ود. الـطيب سليمان، لبحثالترتيبات المرتقبة للـزيارة الـمـتـوقـعـة للـوفد الوزاري في حـكـومة الوفاق إلى الجنوب الليبي في القريب العاجل.





