#ليبيا_الآن | إجتمع وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق بداد قنصو مع عـميد بلدية #سبها حامد الخيالي ود. الـطيب سليمان، لبحثالترتيبات المرتقبة للـزيارة الـمـتـوقـعـة للـوفد الوزاري في حـكـومة الوفاق إلى الجنوب الليبي في القريب العاجل.
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