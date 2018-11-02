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#ليبيا_الآن| نشر قسم الترميم بمراقبة آثار #شحات، اليوم الجمعة، صور العمود الرخ…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نشر قسم الترميم بمراقبة آثار #شحات، اليوم الجمعة، صور العمود الرخامي قبل وبعد ترميمه.


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