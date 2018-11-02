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#ليبيا_الآن| قام المجلس البلدي #البيضاء، بتوريد مضخة غاطسة؛ نوع لوبي صنع هندي …

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| قام المجلس البلدي #البيضاء، بتوريد مضخة غاطسة؛ نوع لوبي صنع هندي قوي 50 HP بور هروس kW 37 مستوي الإنزال 350 لإنتاج 7 لتر في الثانية، و تركيبها بجانب المخازن العلمية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار.






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