ليبيا_الآن| رحل أربعة من المهاجرين غير الشرعيين من النيجير، من نزلاء جهاز مكاف…

#ليبيا_الآن| رحل أربعة من المهاجرين غير الشرعيين من النيجير، من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الخميس، ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية إلى بلادهم، عبر مطار امعتيقة الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM Libya.



