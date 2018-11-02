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#ليبيا_الآن| رحل أربعة من المهاجرين غير الشرعيين من النيجير، من نزلاء جهاز مكاف…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| رحل أربعة من المهاجرين غير الشرعيين من النيجير، من نزلاء جهاز مكافحة الهجره غير الشرعية فرع #طرابلس، أمس الخميس، ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية إلى بلادهم، عبر مطار امعتيقة الدولي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM Libya.


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