ليبيا_الآن| قدم فريق عمل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UN…

#ليبيا_الآن| قدم فريق عمل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية، أمس الخميس، مساعدات”مواد تنظيف، و ملابس ،وأغطية” لجميع نزلاء مركز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبيا_الآن| رحل أربعة من المهاجرين غير الشرعيين من النيجير، من نزلاء جهاز مكاف…
تم النشر منذُ 20 دقيقة
تقريرمن #اخبار_الآن يستحق المتابعةالقصة الكاملة لترهيب #الصين لأقلية “الإيغور” …
تم النشر منذُ 48 دقيقة
تم النشر منذُ 57 دقيقة
#الرائد_منوعات المادة 15 في مشروع الدستور “أسس الاقتصاد”. #ليبيا
تم النشر منذُ 1 ساعة
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
أضف تعليقـك