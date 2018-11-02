ليبيا_الآن| قدم فريق عمل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UN…

#ليبيا_الآن| قدم فريق عمل تابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وبالتعاون مع الهيئة الطبية الدولية، أمس الخميس، مساعدات”مواد تنظيف، و ملابس ،وأغطية” لجميع نزلاء مركز الإيواء التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #تاجوراء.









