ليبيا_الآن| عمليات الصيانة لخطوط المياه، اليوم الجمعة، التي تقوم بها فرقة صيان…

#ليبيا_الآن| عمليات الصيانة لخطوط المياه، اليوم الجمعة، التي تقوم بها فرقة صيانة مرافق المياه، بمكتب خدمات #سرت.
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