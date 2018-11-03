#ليبيا_الآن | إلتقى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن أولوف سكوغ والوفد المرافق له، لتبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على الصعوبات والتحديات الأمنية، والأوضاع الأمنية في #ليبيا، والترتيبات الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ داخل #طرابلس الكبرى.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
المحكمة الجنائية الدولية: يجب القبض على سيف الإسلام القذافي وتسليمه إلى المحكمة#…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! هذه التفاصيل الصغيرة والألوان، …
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبيا_الآن| زارت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مقر …
تم النشر منذُ 11 ساعة
أضف تعليقـك