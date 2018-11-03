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#ليبيا_الآن | إلتقى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس لجنة العقوبات في …

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إلتقى وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا رئيس لجنة العقوبات في مجلس الأمن أولوف سكوغ والوفد المرافق له، لتبادل الآراء ووجهات النظر والوقوف على الصعوبات والتحديات الأمنية، والأوضاع الأمنية في #ليبيا، والترتيبات الأمنية التي دخلت حيز التنفيذ داخل #طرابلس الكبرى.

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قناة الان

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