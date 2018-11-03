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#ليبيا_الآن | قال رئيس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي أن جميع الدول أكدت مشاركتها…

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قال رئيس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي أن جميع الدول أكدت مشاركتها على أعلى المستويات في المؤتمر الدولي حول #ليبيا المقرر عقده في #باليرمو منتصف الشهر الجاري. وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في #تونس أنه تحصل على تأكيدات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن #فرنسا ستولي أكبر قدر من الاهتمام.

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