#ليبيا_الآن | قال رئيس وزراء #إيطاليا جوزيبي كونتي أن جميع الدول أكدت مشاركتها على أعلى المستويات في المؤتمر الدولي حول #ليبيا المقرر عقده في #باليرمو منتصف الشهر الجاري. وأضاف كونتي خلال مؤتمر صحفي في #تونس أنه تحصل على تأكيدات من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أن #فرنسا ستولي أكبر قدر من الاهتمام.
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