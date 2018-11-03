ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: نطالب إدارة الإعلام الخار…

#ليبياـالآن| اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في #ليبيا: نطالب إدارة الإعلام الخارجي على أن تضطلع بدورها في تهيئة الظروف المناسبة وتقديم كافة التسهيلات لممارسة مهام عمل وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الخارجية العاملة على الساحة #الليبية. بما يضمن التوازن بين التزامات الدولة #الليبية تجاه حرية العمل الصحفي، وبين التزام وسائل الإعلام ووكالات الأنباء العالمية والعربية والإقليمية العاملة في #ليبيا بضوابط التشريعات والقوانين الليبية المنظمة لعمل الصحافة والاعلام ووسائل الإعلام الخارجية على الارضي #الليبية.