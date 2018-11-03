ليبياـالآن| شركة الخطوط الجوية #الأفريقية تستعد لتسيير أكبر طائراته، غداً الأ…

#ليبياـالآن| شركة الخطوط الجوية #الأفريقية تستعد لتسيير أكبر طائراته، غداً الأحد، لتحميل كل المسافرين #الليبين العالقين في مطار #تونس، في تمام الساعة ٥ مساءًا.

وكانت الخطوط #الأفريقية ألغت رحلتها من مطار #تونس #قرطاج إلى مدينة #بنغازي مما أدى إلى بقاء الركاب في المطار منذ الخميس الماضي.