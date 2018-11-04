ليبياـالآن| اعترف #الداعشي “جمعة القرقعي” أثناء التحقيق معه، بمكان جثتي مواط…

#ليبياـالآن| اعترف #الداعشي “جمعة القرقعي” أثناء التحقيق معه، بمكان جثتي مواطنين #ليبيين قتلهما التنظيم الإرهابي ودفنهما في جبال منطقة #زلة شرقي #الجفرة، الجثتين تعودان إلى الجندي”محمد أبوسدرة القذافي”، الذي اختطف في 25 يونيو 2017، والأخر لم يتم التعرف على هويته بعد.

الكتيبة 128 انتقلت إلى المكان وقامت بانتشال الجثتين، ونقلهما إلى مستشفى منطقة الجفرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.