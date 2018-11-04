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#ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبر…

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبراتة تطالب جميع الكوادر الطبية بالالتحاق بالمراكز الصحية #قاليل المركز و #الوادي و #زواغة.

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قناة الان

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