ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبر…

#ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبراتة تطالب جميع الكوادر الطبية بالالتحاق بالمراكز الصحية #قاليل المركز و #الوادي و #زواغة.