ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبر…

#ليبياـالآن| جراء اندلاع الاشتباكات في #صبراتة، إدارة الخدمات الصحية في #صبراتة تطالب جميع الكوادر الطبية بالالتحاق بالمراكز الصحية #قاليل المركز و #الوادي و #زواغة.
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