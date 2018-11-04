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إعادة افتتاح #المتحف #الوطني في #سوريا بعد ست سنوات من إغلاقه

تم النشر منذُ 52 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان


إعادة افتتاح #المتحف #الوطني في #سوريا بعد ست سنوات من إغلاقه

عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

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