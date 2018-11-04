ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليما…

#ليبيا_الآن| أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليماته لرئيس فرع مصلحة الأحوال المدنية #بنغازي، باعتماد منظومة الرقم الوطني، وفقاً للقانون عوضاً عن شهادة الوضع العائلي المفصلة بالتعاملات المصرفية.