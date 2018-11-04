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#ليبيا_الآن| بحثت لجنة متابعة إستقرار الشبكة، اليوم الأحد، أعمال اللجنة خلال شه…

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحثت لجنة متابعة إستقرار الشبكة، اليوم الأحد، أعمال اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي، ووضع الشبكة خلال شهر نوفمبر الجاري، والحالة المتوقعة للشبكة خلال فترة أحمال الذروة الشتوية القادمة، وإتخاذ التدابير اللازمة؛ والإجراءات الضرورية لمجابهتها.




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