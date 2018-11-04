ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، ب…

#ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، بالتعاون مع مكتب الإسكان والمرافق زوارة، حيث بدأت بالطريق المقابل لمستشفى زوارة العام، بشارع سليمان الباروني، والمدخل الشرقي للبلدية، وجزيرة دوارن الرياضية.
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