ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، ب…

#ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، بالتعاون مع مكتب الإسكان والمرافق زوارة، حيث بدأت بالطريق المقابل لمستشفى زوارة العام، بشارع سليمان الباروني، والمدخل الشرقي للبلدية، وجزيرة دوارن الرياضية.







