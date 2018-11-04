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#ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، ب…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بدأت حملة إصلاح وترميم الطرق المتضررة ببلدية #زوارة، أمس السبت، بالتعاون مع مكتب الإسكان والمرافق زوارة، حيث بدأت بالطريق المقابل لمستشفى زوارة العام، بشارع سليمان الباروني، والمدخل الشرقي للبلدية، وجزيرة دوارن الرياضية.




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