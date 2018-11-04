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#ليبيا_الآن| بحث عمداء الكليات بجامعة نالوت، ومدراء المكاتب والإدارات التابعة ل…

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| بحث عمداء الكليات بجامعة نالوت، ومدراء المكاتب والإدارات التابعة لها، اليوم الأحد، بمقر المجلس البلدي #كاباو، ملئ الفراغات بإدارة الجامعة، تشكيل لجنة للمراجعة الإلتزامات، إحتياجات الكليات، تشكيل لجنة لمقترح الملاك الوظيفي بالجامعة.






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