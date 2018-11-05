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#ليبيا_الآن| يوم 6 نوفمبر من كل عام، هو اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الح…

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| يوم 6 نوفمبر من كل عام، هو اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، حيث وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن 40% من الصراعات الداخلية، مرتبطة بإستغلال الموارد الطبيعية،
برأيكم هل يجب حصد الخسائر البيئة كخسائر حرب مثل الخسائر البشرية؟

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