ليبيا_الآن| يوم 6 نوفمبر من كل عام، هو اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الح…

#ليبيا_الآن| يوم 6 نوفمبر من كل عام، هو اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، حيث وجد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ما لا يقل عن 40% من الصراعات الداخلية، مرتبطة بإستغلال الموارد الطبيعية،

برأيكم هل يجب حصد الخسائر البيئة كخسائر حرب مثل الخسائر البشرية؟

