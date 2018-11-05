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#ليبياـالآن| “غسان سلامة” في مؤتمر شباب #العالم المنعقد في شرم الشيخ: المشكلة …

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| “غسان سلامة” في مؤتمر شباب #العالم المنعقد في شرم الشيخ: المشكلة في #ليبيا تكمن في توزيع العائدات النفطية، لافتاً إلى أن المعركة في #ليبيا أصبحت معركة على الثروات وليس الإيدلوجيات.
هل تتفقون مع هذا الكلام؟

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