#ليبياـالآن| “غسان سلامة” في مؤتمر شباب #العالم المنعقد في شرم الشيخ: المشكلة في #ليبيا تكمن في توزيع العائدات النفطية، لافتاً إلى أن المعركة في #ليبيا أصبحت معركة على الثروات وليس الإيدلوجيات.

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