ليبياـالآن| أعلنت الغرفة الأمنية #صبراتة منع التجول داخل المدينة من الساعة ال…

#ليبياـالآن| أعلنت الغرفة الأمنية #صبراتة منع التجول داخل المدينة من الساعة التاسعة مساءًا حى السادسة صباحًا، لحين استتباب الأمن فيها.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
#ليبياـالآن| “غسان سلامة” من مؤتمر شباب #العالم في #شرم الشيخ: #ليبيا تحوّلت…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
تحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن كارثة الطائرة الاندونيسية دبي – الإمارات العربية ا…
تم النشر منذُ 2 ساعتين
#ليبياـالآن| “غسان سلامة” في مؤتمر شباب #العالم المنعقد في شرم الشيخ: المشكلة …
تم النشر منذُ 3 ساعات
أمطار وعواصف #إيطاليا تخلف مزيدا من القتلى دبي – الإمارات العربية المتحدة (وك…
تم النشر منذُ 3 ساعات
أضف تعليقـك