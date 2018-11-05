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#ليبياـالآن| أعلنت الغرفة الأمنية #صبراتة منع التجول داخل المدينة من الساعة ال…

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أعلنت الغرفة الأمنية #صبراتة منع التجول داخل المدينة من الساعة التاسعة مساءًا حى السادسة صباحًا، لحين استتباب الأمن فيها.

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قناة الان

قناة الان

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